Докато адвокатите на Тайлър Робинсън твърдят, че куршумът, убил Чарли Кърк, не може да бъде свързан с пушка, за която се твърди, че е свързана с клиента им, правен експерт заяви пред People, че неубедителният балистичен доклад не е необичаен, предаде изданието.

Твърдението на защитата се съдържа в искане за отлагане на предварителното изслушване на Робинсън. В него се посочва, че доклад на Бюрото за алкохол, тютюн и огнестрелни оръжия (ATF) „не е успял да идентифицира куршума, открит при аутопсията, с пушката, за която се твърди, че е свързана с Робинсън“.

Ниама Рахмани, бивш федерален прокурор, каза, че дори властите да не могат категорично да свържат куршума с пушката, това не означава, че Робинсън ще бъде оправдан. Рахмани посочи няколко други доказателства, представени от властите, могат да бъда разглеждани като силни страни на обвинението, например - предполагаеми признания, за които властите твърдят, че Робинсън е направил в Discord. Освен това, Рахмани смята, че прокурорите все пак могат да „докажат вината ... дори без окончателен, категоричен балистичен доклад“.

В искането на защитата адвокатите на Робинсън отбелязват, че ФБР провежда втори анализ на куршума и че те все още не са имали възможност да прегледат заключенията на ATF. В момента защитата настоява предварителното изслушване на Робинсън, насрочено за май, да бъде отложено или отменено, за да разполага с повече време за преглед на доказателствата. Рахмани заяви, че предвид обема на доказателствата и факта, че не всички експертизи са приключили, няма да е изненадващо, ако изслушването в крайна сметка бъде отложено.

Властите обвиняват Робинсън, че е произвел изстрела, с който е убит Кърк, докато консервативният активист е говорил на събитие на Turning Point USA в кампуса на университета Utah Valley в Орем, Юта, през септември 2025 г. Куршумът, убил Кърк, е бил изстрелян от разстояние повече от 100 ярда, съобщиха властите. Робинсън, който е обвинен в множество тежки престъпления, включително утежнено убийство, все още не е подал заявление за невинност. Прокурорите заявиха, че искат смъртно наказание.

Редактор: Цветина Петрова