Главният прокурор на САЩ Пам Бонди е уволнена, съобщиха представители на Белия дом, цитирани от Sky news и CNN.

Все още не е известно кой ще я замести, но има широко разпространени спекулации, че това може да е Лий Зелдин, администратор на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ, съобщава Sky. CNN обаче посочва, че заместник-главният прокурор Тод Бланш ще я временно ще я замести.

През последните дни Тръмп е разговарял със свои привърженици за възможността за уволнение на Бонди и е разговарял лично с нея в сряда. Източници определиха този разговор като "труден", пише CNN. Тръмп е посочил, че Бонди няма да остане още дълго поста си и че той ще я замени в близко бъдеще. На Бонди е казано, че по-късно ще ѝ бъде дадена друга работа. Тръмп е споменал възможността да я назначи за съдия след напускането ѝ на Министерството на правосъдието.

Тръмп заяви, че главният прокурор на САЩ трябва да публикува всяка „достоверна“ информация за Епстийн

Източници твърдят, че Тръмп е бил разочарован от Бонди по много въпроси. По-специално, той е бил недоволен от начина, по който тя се справя с досиетата на Джефри Епстийн. Президентът също така е бил ядосан от това, че тя не е разследвала или преследвала достатъчно политическите му опоненти.

А миналата вечер в обръщение към нацията Тръмп заяви, че целите на войната в Иран са почти постигнати и Съединените щати ще се изтеглят от там „до 2-3 седмици“. Това беше първото му подобно изявление в праймтайма на американските телевизии от началото на войната. В близо 20-минутното слово Тръмп призова съюзниците да съберат смелост и сами да пробият иранската блокада на Ормузкия проток.

„Ще ги ударим изключително силно през следващите две до три седмици. Ще ги върнем в каменната ера, където им е мястото. Междувременно дискусиите продължават. Смяната на режима не беше нашата цел. Никога не сме казвали смяна на режима. Но тя се случи поради смъртта на всички техни първоначални лидери. Всички са мъртви. Новата група е по-малко радикална и много по-разумна. И все пак, ако през този период не се сключи сделка, ще ударим много силно всяка една от техните електроцентрали и вероятно едновременно. Не сме ударили петрола им, въпреки че това е най-лесната цел от всички, защото не би им дало дори малък шанс за оцеляване или възстановяване. Но бихме могли да го ударим и той ще изчезне и няма какво да направят по въпроса”, заяви Тръмп.

