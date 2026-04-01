Нови протести на студентите в Белград прераснаха в сблъсъци с полицията. Повод за недоволството във вторник вечер стана полицейска акция в ректората на Белградския университет. При операцията са иззети компютри и документи.

Според полицията тя е била по съдебно разпореждане и е свързана с разследване на смъртта на 25-годишна студентка, загинала при падане от прозорец на Философския факултет миналата седмица.

Протест на студенти в Белград заради ареста на техен колега

На друг протест, пред сградата на президентството в Белград, журналисти изразиха тревогата си от нарастващото насилие срещу медии и натиска върху свободата на словото.

