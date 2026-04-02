Ценовият натиск заради поскъпването на горивата и напрежението в Близкия изток отключиха съмнения дали мерките на служебния кабинет са навременни и адекватни. Темата коментираха икономистите Михаил Кръстев и Георги Вулджев в предаването „Челюсти“. Те очертаха различни гледни точки за ефекта от държавната намеса.

Според Вулджев към момента няма ясни признаци за масово поскъпване извън горивата, но превантивните действия имат своето място. „Не виждаме индикации за поскъпване, но е добра идея да се вземат мерки да се предотврати такова покачване“, посочи той. По думите му при евентуален по-сериозен инфлационен шок държавата може да компенсира най-засегнатите, за да не се стигне до срив в потреблението и икономическия растеж.

Министерството на земеделието не очаква осезаемо поскъпване на стоките

Вулджев подчерта, че възможностите на държавата са ограничени, тъй като става дума за външен фактор. В този контекст той определи позицията на Европа като противоречива, тъй като едновременно се ограничават източници на енергия и се търсят решения за недостига - ситуация, която изисква по-балансиран икономически подход.

От своя страна Кръстев беше по-критичен към намесата на институциите. „Държавата трябва да има ограничени действия“, заяви той и предупреди, че директните финансови помощи няма да намалят инфлационния натиск. Според него дори обратното - подобни мерки могат да го засилят, особено когато се субсидират акцизни стоки като горивата. „Парите няма да помогнат за инфлационния натиск“, подчерта икономистът.

Бизнесът и министри обсъдиха възможности за ограничаване на негативните ефекти от високите цени на тока

Кръстев обясни, че инфлацията се овладява основно чрез ограничаване на паричното предлагане и потреблението. „Когато се опитваме да запазим нивото на потребление, създаваме балон“, предупреди той. Вместо това според него държавата трябва да насочи усилията си към диверсификация на доставките и облекчаване на регулациите, така че пазарът сам да регулира цените.

Експертите смятат, че част от мерките могат да имат краткосрочен ефект, но дългосрочните решения изискват по-широк икономически подход и ясна стратегия.

Редактор: Ралица Атанасова