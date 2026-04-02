Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков проведе работна среща с представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. В дискусията взеха участие служебните министри на икономиката Ирина Щонова и на околната среда и водите Юлиян Попов. От страна на работодателските организации присъстваха Кирил Домусчиев, Константин Стаменов, Иван Добрев и Анелия Тодорова.

Разговорът бе насочен към възможностите за ограничаване на негативните ефекти от високите цени на електроенергията върху предприятията с енергоинтензивно производство и подкрепа за енергоспестяващи технологии в индустрията. Участниците се обединиха около необходимостта от обновяване на технологичния парк с подкрепата на държавата и внедряване на иновативни решения за намаляване на прекомерната консумация, която в момента тежи на производствените разходи и оскъпява продукцията за крайните клиенти.

Снимка: Министерство на енергетиката

Трайков подчерта, че подкрепата за бизнеса е обвързана с постигането на реална енергийна ефективност, което, според него, е единственият начин за дългосрочно намаляване на ценовия натиск върху потребителите. Той призова най-малко половината от компенсациите за енергоинтензивните производства, които производителите трябва да инвестират в мерки за декарбонизация, директно да водят да общо понижаване на цените за крайни клиенти. „Технологичното изоставане е основна пречка пред конкурентоспособността и модернизацията на икономиката, с която сме закъснели и отдавна отлагаме. Тя трябва да се случи при ясни условия и показатели за ефективност“, подчерта енергийният министър.

Бизнесът настоява за намаляване на прага на механизма за компенсации за високо енергийните индустрии от 63,9 евро на 50 евро на мегаватчас. Трайков бе категоричен, че преценка за такова намаляване на прага може да се направи само след цялостен анализ на ресурса във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Позицията на ведомството е, че преизчисленията са задължителни, за да не бъдат ощетени останалите участници в енергийния пазар. Основната цел на евентуална корекция е бизнесът да получи нужния ресурс за нови машини и съоръжения, които да му позволят да произвежда стоки на по-ниски цени за българските граждани.

Редактор: Цветина Петкова