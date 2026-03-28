Мерките, които правителството определи във връзка с кризата в Близкия изток, целят с ограничените ресурси да се ограничи инфлацията и да се подпомогнат най-уязвимите групи. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в „Събуди се”

Ако няма горива, тогава се разчита на резервите, които всяка страна трябва да подържа за 90-дневен период, посочи той. "Затова, когато се говори да се освободят всички горива от резерва, за да се повлияе на цените, страните са предпазливи, защото не това е смисълът на този резерв”, каза още той. Трайков допълни, че горива има, но проблемът е в цената. Тя е такава заради физическите ограничения и логистиката. Трайков каза, че горивата в Европа са най-евтините.

Трайков обясни, че най-добре работят временните и таргетирани мерки. Също така беше категоричен, че намаляването на ДДС от 20% на 9% за ресторантьорите не стои на дневен ред пред кабинета.

Във връзка със сметките за ток Трайков каза, че е получил информация за всички направени проверки.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова