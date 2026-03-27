Министър-председателят Андрей Гюров и министри от служебния кабинет представиха пакет от мерки за 100 млн. евро за преодоляване на последствията от кризата в Близкия изток. Вече е в сила подкрепа за най-нуждаещите се физически лица в размер на 20 евро на месец заради високите цени на горивата.

►Гюров обяви, че мерките са насочени към:

• горива;

• транспорт;

• електроенергия;

• достъп към ликвидност на малките и средни предприятия.

Целият подход ще бъде контролиран от щаб в Министерския съвет.

„Още при избухването на кризата в Близкия изток, правителството действа много бързо и предприе мерки, така че да подпомогне най засегнатите. Наясно сме, че тази криза ще отнеме време, за да се върнем към нормалното, затова правителството имаше една основна цел да разработи конкретни мерки за помощ. Първо да даде предвидимост и спокойствие както на индустрията, така и на хората, че за различни нива на развитие на кризата ще има подготвени мерки, които да подпомогнат най-нуждаещите се. И второ да можем да идентифицираме кои са точно тези сектори и нужди, които, когато бъдат подпомогнати, ще могат да прекъснат веригата на покачването на цените, така че да запазим покупателната способност, да запазим възможността на хората да отиват и да пазаруват спокойно”, заяви Гюров.

► Конкретните мерки по сектори

• Транспорт

„За нас беше важно мерките да са таргетирани и за това започвам от транспорта, който много бързо беше засегнат и който също формира голяма част от себестойността на продуктите, които ние като потребители купуваме. Вече бяхме споменали и преди, че забавяме въвеждането на увеличение в тол таксите. Едно от желанията от самия сектор беше да се повиши държавната помощ, която в момента е 25 милиона на година до 50 милиона и затова изпращаме заявка до Европейската комисия за разрешение по тази тема. Друго изискване на сектора беше във връзка с ликвидността и особено, що се отнася до лизинговите им вноски, затова заедно с Българската агенция за експортно застраховане ще се подготви механизъм за разсрочване на лизинговите вноски на транспортните фирми. Също така те ще предложат и застраховки на кредити и за оборотни средства за малки и средни предприятия. Допълнително субсидия ще бъдат отпусната за градския транспорт в отдалечени райони”, поясни икономическият минисър Ирина Щонова.

• Земеделие

В „Земеделие“ се планира да се изтеглят всички плащания от сектора напред във времето, за да може да се посрещне пролетта и сеитбата.

„Да можем да сме сигурни, че ще ядем хубава, българска храна след няколко месеца“, каза още министър Ирина Щонова.

• Енергетика

„За битовите клиенти нещата са ясни. Там цените са фиксирани от дръжавния регулатор. За това се обръщаме към ситуацията с бизнеса, така че те да могат да предлагат стоките и услугите си на цени, които да не подклаждат инфлацията. В момента има действаща схема за подпомагане за компенсиране на разходите за електрическа енергия на нива, които са определени - 240 лева или приблизително 122 евро. Но ние предприемаме стъпки за да я направим много по-оперативна за съществуващата ситуация. В момента подпомагане има, ако цената средно за 6-месечен период надхвърли границата. Ще направим изчислението месец за месец. В допълнение, България е първата страна, която до 2-3 седмици ще започне прилагането на схема за подпомагане на енергийно-интензивните индустрии. Това означава, че енергийно-интензивните компании от тези индустрии ще могат да получават подпомагане в размер на до 50% от използваната от тях електроенергия при цени над 63 евро на мегаватчас. При това тя ще действа ретроактивно от 1 юли 2025 година, което означава, че всички тези компании ще разполагат значителен комфорт, за да продължат да предлагат стоките и услугите си на цени, които задържат инфлацията”, обясни служебният министър Трайчо Трайков.

Припомняме, че през последните дни служебното правитество проведе поредица срещи с ключови сектори във връзка с изготвянето на цялостен пакет от мерки след началото на кризата в Близкия изток. По-рано премиерът Гюров обяви, че страната разполага с възможности в рамките на удължителния бюджет, който ще действа до приемането на държавен бюджет за 2026 година.

