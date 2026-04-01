Снимка: NOVA
-
-
-
-
-
-
-
Щабът ще се ръководи от министър-председателя
Правителството създава Кризисен щаб за координация на наблюдението и контрол върху цените на стоките и горивата заради конфликта в Близкия изток, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Щабът ще събира информация за динамиката на цените и предприетите мерки срещу поскъпването на бензина и дизела от междуведомствена работна група, създадена със заповед на премиера. Той ще предлага и прилага мерки за ограничаване на ръста на цените и факторите, които им влияят.
Трайчо Трайков: Мерките на кабинета заради Близкия изток целят да се ограничи инфлацията
Кризисният щаб ще се ръководи от министър-председателя и ще включва ключови министри - на финансите, икономиката, енергетиката, транспорта, земеделието, регионалното развитие, труда и социалната политика.
При необходимост премиерът ще може да кани за участие в заседанията и представители на институции като НСИ, КЗК, КЗП, НАП и Агенция „Митници", както и други експерти. В заседанията могат да участват и вицепремиерите.
Последвайте ни