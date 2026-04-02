Малка бомба, изработена от газови бутилки, избухна рано днес пред жилищен блок в центъра на Атина, причинявайки щети. Няма пострадали, съобщиха от полицията.

Никой не е поел отговорност за атаката, а целта ѝ остава неясна, съобщи в. „Катимерини“.

Взривът, избухнал преди зазоряване, повреди входа на сградата, намираща се на ъгъла на оживения булевард „Патисион“ и улица „Тину“ в квартал „Кипсели“.

Полицията е открила останки от импровизирано взривно устройство, състоящо се от газова бутилка за къмпинг, барут и пластмасова бутилка, която вероятно е съдържала запалима течност, а също фойерверк и остатъци от тиксо.

Редактор: Цветина Петкова