Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че мнението на Франция "не е било взето под внимание" относно началото на израелско-американската операция срещу Иран, и че страната няма да участва в нея, предаде "Франс прес".

Изявлението на Макрон е в отговор на критиките на американския президент Доналд Тръмп, който обвини Франция за отказа ѝ да предостави въздушното си пространство за снабдяване на полет, превозващ американски оръжия, използвани във войната срещу Иран.

"Напълно нормално е Франция, чието мнение не беше взето под внимание и която не е част от израелско-американската операция, да не участва в нея. Но в това няма нищо ново, тази позиция продължава да бъде вярна още от първия ден, така че не бива да се учудваме", заяви френският президент в интервю за японския канал Ен Ейч Кей по време на посещението си в Токио.

Макрон: Бомбардировките няма да доведат до коренна промяна в Иран

Доналд Тръмп обвини вчера Франция, че е "помагала твърде малко" в тази война, като изрази разочарование, че страната "не е позволила на самолети, летящи към Израел и натоварени с военно оборудване, да прелетят над френска територия".

Елисейският дворец вече изрази своето учудване на изявлението на американския президент, като подчерта, че "това е позицията на Франция от началото на конфликта". Френският президент отново призова за възстановяването на мира, за деескалация и за възобновяването на преговорите, които по неговите думи са единственият начин за решаването на основните проблеми. "Нищо не би било по-лошо от това да бомбардираш един регион в продължение на седмици и след това да се изтеглиш оттам, без да се изработи нова рамка. Подходът, който Франция отстоява, е изработването на строга рамка за сътрудничество", разясни Макрон. Той се застъпи също за деблокирането на Ормузкия проток "по мирен и последователен начин, със сътрудничеството на всички заинтересовани страни".

Блокадата на важния морски път, наложена от Иран в отговор на израелско-американската операция, възпрепятства преминаването на доставките на петрол. Това засяга икономиките на много страни, в това число и на Япония, която зависи до голяма степен от суровия петрол, внасян от Близкия изток. По думите на Еманюел Макрон Франция и Япония "заедно с няколко други страни от Азия, Близкия изток или Европа", могат да допринесат за безопасното корабоплаване през Ормузкия проток. Той уточни, че "изобщо" няма да става въпрос за "намеса с военни средства". "Можем да го направим, именно защото не участваме в тази война", изтъкна френският президент.

