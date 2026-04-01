Снимка: Getty Images, илюстративна
Двамата президенти си размениха реплики по повод отказа на европейската страна да откаже да предостави въздушното си пространство
Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че мнението на Франция "не е било взето под внимание" относно началото на израелско-американската операция срещу Иран, и че страната няма да участва в нея, предаде "Франс прес".
Изявлението на Макрон е в отговор на критиките на американския президент Доналд Тръмп, който обвини Франция за отказа ѝ да предостави въздушното си пространство за снабдяване на полет, превозващ американски оръжия, използвани във войната срещу Иран.
"Напълно нормално е Франция, чието мнение не беше взето под внимание и която не е част от израелско-американската операция, да не участва в нея. Но в това няма нищо ново, тази позиция продължава да бъде вярна още от първия ден, така че не бива да се учудваме", заяви френският президент в интервю за японския канал Ен Ейч Кей по време на посещението си в Токио.
Макрон: Бомбардировките няма да доведат до коренна промяна в Иран
Доналд Тръмп обвини вчера Франция, че е "помагала твърде малко" в тази война, като изрази разочарование, че страната "не е позволила на самолети, летящи към Израел и натоварени с военно оборудване, да прелетят над френска територия".
Елисейският дворец вече изрази своето учудване на изявлението на американския президент, като подчерта, че "това е позицията на Франция от началото на конфликта". Френският президент отново призова за възстановяването на мира, за деескалация и за възобновяването на преговорите, които по неговите думи са единственият начин за решаването на основните проблеми. "Нищо не би било по-лошо от това да бомбардираш един регион в продължение на седмици и след това да се изтеглиш оттам, без да се изработи нова рамка. Подходът, който Франция отстоява, е изработването на строга рамка за сътрудничество", разясни Макрон. Той се застъпи също за деблокирането на Ормузкия проток "по мирен и последователен начин, със сътрудничеството на всички заинтересовани страни".
Блокадата на важния морски път, наложена от Иран в отговор на израелско-американската операция, възпрепятства преминаването на доставките на петрол. Това засяга икономиките на много страни, в това число и на Япония, която зависи до голяма степен от суровия петрол, внасян от Близкия изток. По думите на Еманюел Макрон Франция и Япония "заедно с няколко други страни от Азия, Близкия изток или Европа", могат да допринесат за безопасното корабоплаване през Ормузкия проток. Той уточни, че "изобщо" няма да става въпрос за "намеса с военни средства". "Можем да го направим, именно защото не участваме в тази война", изтъкна френският президент.
