Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че Франция е продължила „прехващанията” през последните дни, за да защити партньорите си, засегнати от войната в Близкия изток.

Държавният глава добави, че само бомбардировките от страна на САЩ и Израел няма да са достатъчни за „коренна промяна в режима” в Иран.

Макрон ще посети Кипър след атаките с дронове и засиленото военно присъствие в региона

„Прехващанията продължиха през последните дни, правим това в рамките на нашите партньорства”, подчерта френският президент на борда на френския самолетоносач „Шарл де Гол”, който в момента се намира край бреговете на гръцкия остров Крит.

„Не мисля, че можем да постигнем значителни промени в режима, в политическата система само чрез бомбардировки”, каза Макрон, отбелязвайки, че този конфликт „със сигурност ще продължи в сегашната си интензивна фаза няколко дни, може би няколко седмици”.

Редактор: Мария Барабашка