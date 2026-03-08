Френският президент Еманюел Макрон ще посети Кипър в понеделник, съобщиха от Елисейски дворец. Визитата идва дни след атака с дронове срещу островната държава и решението на Франция да разположи военни сили в региона.

По време на посещението Макрон ще се срещне с кипърския президент Никос Христодулидис и с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в град Пафос. Основната цел на разговорите е да бъде демонстрирана солидарност с Кипър и да се обсъдят мерки за засилване на сигурността в източната част на Средиземно море.

Визитата се провежда на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток, след като конфликтът между Съединените щати и Израел срещу Иран навлезе във втората си седмица.

След атаката с произведени в Иран дронове срещу Кипър на 2 март Макрон нареди изпращането на френския самолетоносач “Шарл дьо Гол” в Средиземно море, както и на фрегата и подразделения за противовъздушна отбрана на острова.

От френското президентство посочиха, че посещението има за цел да подчертае значението на морската сигурност и свободата на корабоплаването, особено в стратегически райони като Ормузкия проток и Червено море.

На срещата в Кипър ще бъде обсъдена и безопасността на европейските граждани в региона. По данни на френското външно министерство около 400 000 френски граждани живеят или пребивават временно в държави, засегнати от конфликта, а над 4 300 души вече са се завърнали във Франция.

Междувременно Великобритания и Италия също изпратиха военни кораби в Кипър, за да подкрепят отбраната на острова.

Редактор: Ралица Атанасова