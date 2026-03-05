Италия, Испания, Франция и Нидерландия ще изпратят военноморски сили към Кипър, съобщи италианският министър на отбраната Гуидо Крозето. Мярката цели засилване на сигурността в региона на фона на разширяващото се напрежение в Близкия изток. Европейските държави предприемат действия за защита на острова и за гарантиране на безопасността на морските маршрути и цивилното население.

Ирански дрон падна върху летище в Азербайджан, двама души са ранени

Решението идва след серия атаки в района, включително удар с дрон по британска военна база в Кипър, което допълнително е увеличило опасенията от разширяване на конфликта.

Крозето обяви още, че страната му е повишила нивото на въздушна защита до максимална степен. Той подчерта, че ситуацията е изключително напрегната и всичко може да се случи на фона на ескалацията на конфликта в Близкия изток.

Редактор: Цветина Петкова