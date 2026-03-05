Ирански дронове са паднали на територията на Азербайджан, съобщава "Ройтерс". при единия инцидент е ударено международното летище в анклава Нахичеван, на около 10 км от границата с Иран. Двама души са ранени.

Друг дрон пък паднал в близост до училище в съседно село.

Въоръжените сили на Иран отричат да са изстрелвали ракета към Турция

„Случилото се на територията на Азербайджан противоречи на нормите и принципите на международното право и допринася за засилване на напрежението в региона. Ние изискваме Иран да изясни въпроса в най-кратки срокове, да даде обяснение и да предприеме спешни мерки, за да предотврати повторение на подобни инциденти в бъдеще“, се казва в изявление на външното министерство на Азербайджан.

Иранският посланик в в страната е бил извикан във ведомството, за да получи официална протестна нота, съобщиха от Баку.

Редактор: Ивета Костадинова