Въоръжените сили на Иран обявиха днес в изявление, разпространено от държавните медии, че зачитат суверенитета на Турция и отричат да са изстрелвали ракета към турска територия.

Малко след 13:30 ч. местно време вчера Министерството на отбраната на Турция съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

Припомняме, че вчера ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран каза, че ракета, изстреляна от Иран, е преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия и след това се е насочила към Турция. Тя е била неутрализирана от системите за противовъздушна отбрана на НАТО в района на турската провинция Хатай. Фрагмент обаче е паднал в открита местност в Дьортйол. Няма данни за жертви или пострадали.

А Центърът за борба с дезинформацията към Дирекцията по комуникации на Президентството на Турция oтрече да е имало атаки по нейни бази от Близкия изток.

Редактор: Цветина Петкова