Ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран каза, че ракета, изстреляна от Иран, е преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия и след това се е насочила към Турция. Тя е била неутрализирана от системите за противовъздушна отбрана на НАТО в района на турската територия Хатай. Фрагмент от противоракета обаче е паднал в открита местност в Дьортйол. Няма данни за жертви или пострадали.

По думите на Дуран институциите са проследили ситуацията в реално време и при пълна координация. „Всички необходими мерки за защита на територията и въздушното ни пространство ще бъдат предприети без колебание. На всякакви враждебни действия ще отговорим по необходимия начин в рамките на международното право. В този процес консултациите и сътрудничеството с НАТО и нашите съюзници ще бъдат поддържани. Отново предупреждаваме всички страни да се въздържат от стъпки, които биха могли да ескалират напрежението в региона и да доведат до разширяване на конфликта. Изключително важно е всички да действат с чувство за отговорност“, допълва Дуран.

Той призова медийните организации и потребителите на социалните мрежи да проявяват повишена чувствителност и да не се доверяват на съобщения и публикации, които изискват проверка, могат да предизвикат обществена паника или съдържат дезинформация. „Важно е да се подхожда предпазливо към информация, различна от тази, разпространявана от официалните власти“, акцентира Дуран.

Центърът за борба с дезинформацията към Дирекцията по комуникации на Президентството на Турция oтрече да е имало атаки по нейни бази от Близкия изток.

„Публикации, които се опитват да представят Турция като страна в регионални конфликти, представляват явен акт на дезинформация. Твърденията, разпространявани в някои профили в социалните мрежи, че американска военна база, разположена у нас, е била ударена, също не отговарят на истината“, съобщават от звеното, което наблюдава и противодейства на невярна информация чрез проверки на факти и публични разяснения.

От Центъра за борба с дезинформацията са категорични: в Турция няма военни бази, които да принадлежат на която и да е чужда държава. „Въздушното пространство, сухопътната територия, морските юрисдикционни зони и военните обекти на Република Турция са изцяло под нейния суверенитет и контрол. Срещу страната ни не е извършвано нападение“, пише в становището.

„Отбранителната система на Турция, във всички свои компоненти, функционира напълно и развитието на събитията се следи в реално време от компетентните институции. Призоваваме обществеността да не се доверява на неоснователни твърдения и да се съобразява единствено с официалните изявления“, завършва опровержението.

