Трябва да бъдем внимателни по отношение на валежите, прогнозите за времето са точни. По отношение на язовирите – новините са добри, при разумно ползване на водите, няма да има режим. Язовирите, които са пълни повече от 85% се наблюдават и се прави регулярно изпускане, няма данни за аварийно такова. Това каза съветникът на министъра на вътрешните работи Николай Николов в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той призова реките да бъдат почистени от паднали дървета и също така там, където често се случват наводнения, да бъдат подготвени чували с пясък. И допълни, че рисковите участъци се наблюдават.

Нараства вероятността за много силен Ел Ниньо

Николов каза, че през този сезон може да се очакват и пожари, като всичко това е следствие от климатичната криза. Също така отбеляза, че миналата година пожарите са били по-малко в сравнение с 2024 г., но площта, която е била засегната е почни същата.

Експертът каза, че в София по принцип може да се вдигне много голяма приливна вълна - при 20 минути валежи от 100 литра на кв/м, вода, която слиза по скатовете на Витоша.

Николов коментира и новата система 112, която се поготвя и която трябва да даде възможност на МВР да реагира максимално бързо на бедствия.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова