Турция обмисля разполагане на изтребители F-16 в Кипър, предаде "Ройтерс", като се позова на източник от Министерството на отбраната.

Представителят на военното ведомство в Анкара посочи, че това е една от стъпките, които се обмислят в рамките на поетапно планиране с цел гарантиране на сигурността на Севернокипърската турска република заради разпространението на конфликта с Иран в региона.

В. „Сайпръс мейл“ цитира компетентни източници, според които четири изтребителя F-16 ще бъдат разположени в Кипър в неделя. Според цитираните източници самолетите ще бъдат разположени на летището в Ерджан в така наречената СКТР.

Турция ще разположи изтребители в съседните страни на Русия и Украйна

„Сайпръс мейл“ припомня, че след като британската суверенна база Акротири в Кипър бе атакувана с ирански дронове в началото на седмицата, Гърция първа изпрати четири изтребителя F-16 на летището в Пафос, а още европейски държави, сред които Франция, Испания, Италия, Нидерландия и Великобритания, изпратиха или ще изпратят военна помощ в района. След атаката срещу Акротири в понеделник (2 март), при която нямаше пострадали, Гърция изпрати в Кипър фрегатите „Кимон“ и „Псара“, както и четири самолета F-16 Viper.

Франция разполага противоракетни и противодронови системи в Кипър

Турция не протестира срещу това решение, а говорителят на Министерството на отбраната Зеки Актюрк заяви, че делегация от гръцките военновъздушни сили ще посети Турция в понеделник в рамките на мерките за изграждане на доверие между двете страни, отбелязва „Сайпръс мейл“.

Вчера делегация от турския военноморски флот посети Великобритания преди разполагането на разрушителя "HMS Dragon" в региона, съобщава още „Сайпръс мейл“.

Лондон съобщава за „предполагаем удар с дрон“ по базата си в Кипър

Кипърският гръцки вестник припомня, че базата Акротири бе атакувана в понеделник, а в сряда Турция стана мишена на атака с балистична ракета, изстреляна от Иран. Ракетата бе свалена от противовъздушната и противоракетна отбрана на НАТО, а отломки паднаха в турския окръг Хатай. Според някои източници ракетата е била насочена към Кипър, но разузнавателни и дипломатически източници в Турция и в Кипър потвърдиха пред „Сайпръс мейл“, че ракетата е била насочена към военновъздушната база Инджирлик в Турция, която се използва от армията на САЩ. Въоръжените сили на Иран обявиха, че зачитат суверенитета на Турция и отричат да са изстрелвали ракета към турска територия. Говорител на НАТО заяви обаче, че иранската балистична ракета действително е била насочена към Турция, а не към военна база в Кипър.

Редактор: Цветина Петрова