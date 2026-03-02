Британската армия съобщи за предполагаем удар с дрон, извършен в нощта срещу понеделник срещу британската военновъздушна база в Кипър, съобщи Министерството на отбраната.

„Нашите въоръжени сили реагират на ситуацията в базата на Кралските военновъздушни сили в Акротири. Нашата система за защита в региона е на най-високо ниво", заяви говорител на Министерството на отбраната, цитиран от АФП. И допълни, че няма съобщения за жертви.

Великобритания изпраща изтребители в Близкия изток

Базата в Акротири – британска отвъдморска територия от независимостта на Кипър през 1960 г., е най-голямата военна база на Великобритания в региона. Лондон наскоро разположи там допълнителни средства, включително системи за противовъздушна и противодронова отбрана, радари и самолети F-35.

Великобритания се съгласи Съединените щати да използват британски военни бази, за да нанасят удари по ирански ракетни обекти, обяви в неделя премиерът Киър Стармър. Той допълни, че Лондон няма да участва „в настъпателни действия в Иран“.

Британският военен министър: Иран изстреля две ракети по посока на Кипър. Никозия отрече

„Всички помним грешките, допуснати в Ирак, и си извадихме поуките“, подчерта британският премиер.

Но „Иран посяга на британски интереси и поставя в сериозна опасност британски граждани“ и съюзниците на страната в региона, добави Стармър. „Единственият начин да се сложи край на заплахата е да се унищожат ракетите на източника – в складовете за съхранение или пусковите установки, от които се изстрелват“.

Редактор: Станимира Шикова