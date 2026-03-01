Иран е изстреляла две ракети по посока на Кипър. Това съобщи министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли в интервю за "Би Би Си". И подчерта, че към момента властите не смятат, че целта е била самата островна държава.

Хийли подчерта, че британски военни и цивилни в Близкия изток са били изложени на сериозен риск след последните ракетни и дронови атаки от страна на Иран. Според него защитата на британските бази и граждани в региона остава основен приоритет на правителството.

Министърът каза още, че част от британския персонал в базата в Бахрейн е бил на „няколкостотин метра” от мястото на част от ударите. По думите му около 300 британски военнослужещи са били в засегнатата база по време на атаката.

Великобритания е подсилила отбраната си в региона още преди няколко седмици, включително чрез разполагане на допълнителни радари, самолети и оръжейни системи, увери Хийли.

„През целия вчерашен ден и през изминалата нощ британски самолети бяха във въздуха в защита на нашите регионални съюзници, за укрепване на сигурността и преди всичко – за опазване на нашите бази и персонал“, заключи Хийли.

Той увери, че властите в родината му преразглеждат нивото на терористична заплаха там на фона на опасенията от сериозни ирански ответни действия.

Министърът на отбраната на Кипър Василис Палмас отрече тази информация, съобщава електронното издание "Сайпръс мейл". Палмас отхвърли в изявление пред националната информационна агенция КНА твърденията за предполагаемо насочване на ракети към Кипър. Агенцията съобщава още, че президентът Никос Христодулидис е свикал за днес следобед заседание на Съвета за национална сигурност в контекста на събитията в Близкия изток.

Междувременно правителственият говорител Константинос Летимбиотис написа в социалната мрежата X, че "няма индикации да е имало заплаха за Кипър". "Компетентните органи следят внимателно ситуацията през цялото време", добави той.

Редактор: Ивайла Маринова