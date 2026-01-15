Турското министерство на отбраната съобщи, че планира да разположи изтребители в Естония и Румъния през тази година, като част от засилените мисии на НАТО за въздушно патрулиране.

В продължение на четири месеца - между август и ноември - в Естония, която споделя сухопътна граница с Русия, ще бъдат разположени първите изтребители.

Друго разполагане ще има в Румъния, която е член на ЕС и НАТО, която граничи със западните региони на Украйна. То ще се проведе от декември 2026 г. до март 2027 г.

Румъния купува 18 употребявани изтребителя F-16 на цена от 1 евро

Турция е допринесла значително за операциите на НАТО за въздушно патрулиране в съюзническото въздушно пространство и преди това е извършвала подобни операции в Полша и Румъния - съответно през 2021 г. и 2024 г.

НАТО обяви нови отбранителни военни операции миналата година след многократни нарушения на съюзническото въздушно пространство от страна на Русия.

Мисията „Eastern Sentry“, обявена през септември, е фокусирана върху засилване на въздушната, морската и наземната отбрана в отговор на ескалиращата руска активност близо до границите на НАТО.

