Франция ще разположи противоракетни и противодронови системи в Кипър, както и фрегата, за да подобри отбранителните ѝ способности. Тези действия са в резултат на атака с безпилотен летателен апарат тип „Шахед“, който удари военни съоръжения на британската военновъздушна база „Акротири“ и причини леки щети.

По информация на Кипърската информационна агенция КНА рано днес президентът на островната държава Никос Христодулидис е бил информиран за решението на Франция от колегата си Еманюел Макрон, с когото вчера е провел два телефонни разговора и е помолил за подкрепа.

Кипърският президент е отправил искане за разполагане на фрегата и към германския канцлер Фридрих Мерц. Той отговорил положително и се очаква скоро правителството да вземе решение по въпроса.

Вчера говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис съобщи в профила си в социалната мрежа Х, че два безпилотни летателни апарата, насочени към британската военновъздушна база в Акротири, са били неутрализирани в небето над средиземноморския остров.

След атаката Гърция обяви, че изпраща в Кипър две фрегати и изтребители F-16 и декларира, че ще допринесе по всякакъв възможен начин за отбраната на Кипър. По информация на КНА дроновете срещу базата Акротири са били изстреляни от свързаната с Иран ливанска групировка „Хизбула“.

Днес в британската военновъздушна база отново имало сигнал за тревога. Персоналът бил инструктиран да се завърне по домовете си и да остане там до второ нареждане. Малко повече от десет минути след това обаче тревогата била отменена, като е посочено, че „въздушна заплаха срещу суверенните базови зони не се очаква“.

Редактор: Цветина Петкова