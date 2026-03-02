Два безпилотни летателни апарата са били прехванати над Кипър, съобщават местните власти.

Говорител на правителството написа в социалната мрежа X, че две „безпилотни въздушни средства“, насочени към британската военновъздушна база „Акротири“, са били успешно прехванати.

Великобритания позволи на САЩ да използват нейни военни бази за обстрел на Иран

Малко след обяд местно време в понеделник на територията на базата са прозвучали сирени за тревога.

Δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως. — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026

По-рано посолството на САЩ в Кипър е предупредило за възможна активност на дронове, а терминалът на летище Пафос в западната част на острова е бил евакуиран като предпазна мярка.

В неделя вечерта безпилотен апарат удари базата „Акротири“, което допълнително засили напрежението в региона.

Редактор: Цветина Петкова