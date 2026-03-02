Великобритания се съгласи с искане от страна на САЩ да позволи използването на британски военни бази за отбранителни удари срещу ирански ракетни запаси. Това съобщи премиерът Киър Стармър във видеообръщение, цитирано от CNN.

Стармър подчерта, че Обединеното кралство не е участвало в първоначалните удари срещу Иран. Той аргументира решението с продължаващите ирански атаки в района на Персийския залив, които според него поставят в опасност живота на британски граждани в чужбина, туристи и военнослужещи. Премиерът заяви още, че страната е извлякла поуки от „грешките в Ирак“ и няма да се включва в офанзивни действия на този етап.

САЩ изпратиха изтребители в Близкия изток

„Единственият начин да бъде спряна заплахата е ракетите да се унищожат - в складовете или в пусковите установки, от които се изстрелват“, каза Стармър. Той уточни, че британските бази ще бъдат използвани единствено за тази „ограничена отбранителна цел“.

Изявлението на премиера дойде часове преди безпилотен летателен апарат да удари британската военновъздушна база „Акротири“ в Кипър.

Иран атакува офиса на израелския премиер Нетаняху

Стармър допълни, че Лондон ще привлече експерти от Украйна, които заедно с британски специалисти ще подпомагат партньорите от региона на Персийския залив за свалянето на ирански дронове.

Междувременно в интервю за британския вестник „Телеграф“, публикувано в понеделник, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е „много разочарован“, че Стармър е блокирал използването на американските бази на островите Чагос и в Кипър. По думите на държавния глава Лондон е пропилял „твърде много време“, за да даде съгласие. Тръмп предположи, че британският премиер е бил притеснен заради правната страна на въпроса.

Редактор: Цветина Петкова