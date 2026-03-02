Иранската революционна гвардия съобщи, че ракетните им атаки са били насочени към офиса на израелския премиер Бенямин Нетаняху, както и към центрове за сигурност и военни съоръжения в Хайфа. Източен Йерусалим също е атакуван.

„Офисът на престъпния премиер на ционистския режим и щабът на командира на въздушните сили на режима бяха набелязани“, се казва в изявление на Иранската революционна гвардия, излъчено по държавната телевизия.

„Сред целите на тази десета вълна бяха удар по правителствения комплекс на ционистския режим в Тел Авив, атаки по военни и центрове за сигурност в Хайфа и удар по Източен Йерусалим“, се казва още в изявлението.

В него се посочва, че при атаката са били използвани балистични ракети „Кейбар“.

Редактор: Дарина Методиева