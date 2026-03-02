Снимка: iStock
Използвани са балистични ракети „Кейбар“
Иранската революционна гвардия съобщи, че ракетните им атаки са били насочени към офиса на израелския премиер Бенямин Нетаняху, както и към центрове за сигурност и военни съоръжения в Хайфа. Източен Йерусалим също е атакуван.
„Офисът на престъпния премиер на ционистския режим и щабът на командира на въздушните сили на режима бяха набелязани“, се казва в изявление на Иранската революционна гвардия, излъчено по държавната телевизия.
Удар с дрон затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия (ВИДЕО)
„Сред целите на тази десета вълна бяха удар по правителствения комплекс на ционистския режим в Тел Авив, атаки по военни и центрове за сигурност в Хайфа и удар по Източен Йерусалим“, се казва още в изявлението.
В него се посочва, че при атаката са били използвани балистични ракети „Кейбар“.
Редактор: Дарина Методиева
