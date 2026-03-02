Снимка: iStock
В района е възникнал пожар
Саудитският петролен гигант Saudi Aramco е преустановил операциите в рафинерията си в Рас Танура след удар с дрон в района, съобщи Reuters.
🚨🚨🚨 SAUDI ARAMCO HAS SUSPENDED OPERATIONS AT ITS OIL REFINERY AFTER DRONE STRIKES pic.twitter.com/kRpxJjHYGS— Iran Observer (@IranObserver0) March 2, 2026
Рафинерията е сред най-големите в Саудитска Арабия с капацитет за преработка на 550 000 барела суров петрол на ден.
Съоръжението, разположено на брега на Персийския залив, е било затворено по-рано в понеделник като предпазна мярка, докато компанията оценява нанесените щети.
🚨 BREAKING: Reports indicate Iran has struck Saudi oil infrastructure, with strikes said to have affected the Aramco facility at Ras Tanura amid the wider regional escalation.— Drop Site (@DropSiteNews) March 2, 2026
Ras Tanura is one of the largest oil refining and export facilities in the world.
The refinery is… pic.twitter.com/R9nujReTKo
Според източници, пожелали анонимност, възникналият на мястото пожар е овладян и е под контрол. Към момента пресцентърът на „Сауди Арамко“ не е предоставил официален коментар по случая.
JUST IN: 🇸🇦 Iran strikes Saudi Arabia's Aramco Ras Tanura oil refinery. pic.twitter.com/eTmPGRFAY5— BRICS News (@BRICSinfo) March 2, 2026
