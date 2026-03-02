В района е възникнал пожар

Саудитският петролен гигант Saudi Aramco е преустановил операциите в рафинерията си в Рас Танура след удар с дрон в района, съобщи Reuters.

Рафинерията е сред най-големите в Саудитска Арабия с капацитет за преработка на 550 000 барела суров петрол на ден.

Съоръжението, разположено на брега на Персийския залив, е било затворено по-рано в понеделник като предпазна мярка, докато компанията оценява нанесените щети.

Според източници, пожелали анонимност, възникналият на мястото пожар е овладян и е под контрол. Към момента пресцентърът на „Сауди Арамко“ не е предоставил официален коментар по случая.

