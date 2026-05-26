Испанската полиция е иззела голямо количество ценности, документи и пари в брой при обиски, свързани с разследването около държавната помощ за авиокомпанията „Плус Ултра“, по което е замесено и името на бившия премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро (2004-2011 г.).

По разпореждане на Националния съд служители от отдела за финансови престъпления UDEF са претърсили офиса на Сапатеро на улица „Феррас“ в Мадрид, недалеч от централата на Испанската социалистическа работническа партия. В заключен сейф разследващите са открили бижута, луксозни часовници, електронни носители и папки с документи, свързани с фирми, договори и фактури. Сред иззетите вещи са и лични бележници на бившия министър-председател, водени в периода 2019-2025 г.

От обкръжението на Сапатеро твърдят, че накитите са семейно наследство. Според неговата секретарка те принадлежат на съпругата му, а самият бивш премиер обяснил, че ценностите са наследени от майка му и тъщата му и са били държани в офиса, тъй като в дома му нямало сейф.

Паралелно с това полицията е извършила обиск и в жилището на бизнесмена Хулио Мартинес, смятан за близък до Сапатеро и разследван като възможно подставено лице. Там служителите са намерили 286 070 евро в брой, укрити на различни места из дома - в чанти, кутии, несесери, а част от сумата дори била скрита в радиатор. Открити са още девет скъпи часовника и 14 мобилни телефона. За намирането на укритите пари са използвани и полицейски кучета.

Разследването е свързано с подозрения за търговия с влияние и нередности около отпускането на 53 милиона евро държавна помощ за венесуелската авиокомпания „Плус Ултра“ по време на пандемията. Според данните на UDEF Мартинес е получил близо 600 хиляди евро от компанията чрез три фирми без реална дейност и служители. Разследващите твърдят, че са установили и други дружества, използвани за прикриване на финансовите потоци.

Очаква се Сапатеро да се яви пред съдия Хосе Луис Калама на 2 юни.

