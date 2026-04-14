Съпругата на испанския премиер Педро Санчес официално е обвинена в корупционни престъпления. Делото се води от 2024 година в Мадрид.

55-годишната Бегоня Гомес е обвинена в присвояване, търговия с влияние, корупция в бизнес отношенията и незаконно използване на публични средства. Съдебните власти твърдят, че тя е използвала позицията си като съпруга на премиера, за да си осигури ръководна роля в университет в Мадрид.

По време на визитата си в Китай, премиерът Санчес отхвърли обвиненията като политически мотивирани и неоснователни. Той обвини свои опоненти и части от съдебната система в пристрастност. Братът на премиера, Давид Санчес, също е изправен пред съд по обвинения в търговия с влияние.



