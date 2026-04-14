-
Милен Керемедчиев: Мадяр няма да бъде пълната противоположност на Орбан
-
Сеизмичен вот в Унгария: Орбан загуби властта, каква Унгария ще видим
-
Българка омагьоса французите със сладолед с вкус на кисело мляко и роза
-
Броени часове преди изборите в Унгария, хиляди на протест срещу Орбан
-
Русия и Украйна се съгласиха да има великденско спиране на огъня
-
Два дни до изборите в Унгария: Какъв курс ще поеме Будапеща?
По време на визитата си в Китай, премиерът Санчес отхвърли обвиненията като политически мотивирани и неоснователни
Съпругата на испанския премиер Педро Санчес официално е обвинена в корупционни престъпления. Делото се води от 2024 година в Мадрид.
55-годишната Бегоня Гомес е обвинена в присвояване, търговия с влияние, корупция в бизнес отношенията и незаконно използване на публични средства. Съдебните власти твърдят, че тя е използвала позицията си като съпруга на премиера, за да си осигури ръководна роля в университет в Мадрид.
По време на визитата си в Китай, премиерът Санчес отхвърли обвиненията като политически мотивирани и неоснователни. Той обвини свои опоненти и части от съдебната система в пристрастност. Братът на премиера, Давид Санчес, също е изправен пред съд по обвинения в търговия с влияние.
