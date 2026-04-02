Тир се обърна на автомагистрала „Хемус“ и блокира движението в района между тунелите „Витиня“ и „Топли дол“ в посока Ботевград. Инцидентът станал по трасето от София към Ботевград.

Камионът се врязал в мантинелата и заел част от двете платна за движение. Трафикът в района е изключително натоварен. На място се образували дълги колони от автомобили. Няма данни за загинали или пострадали.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщават, че при 35-ия километър на автомагистралата движението в посока София временно се осъществява само в крайната дясна активна лента. В посока Варна автомобилите преминават единствено през аварийната лента, тъй като авариралият камион е останал в средната разделителна ивица и блокира останалите ленти.

По всяка вероятност причина за инцидента е мократа настилка. В района валят обилни дъждове, а пътят е хлъзгав, което допълнително затруднява движението. На място има екипи на полицията, които регулират трафика и се опитват да облекчат придвижването.

Редактор: Цветина Петкова