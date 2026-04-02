Драстично увеличение от 1 юли на парното и топлата вода в столицата поиска „Топлофикация София” от КЕВР. Предложението е за 29% ръст на цената на мегаватчас – от 69 евро на 89. Част от предложенията за другите градове са със скрити данни, което е право на дружествата.

Във Велико Търново се предлагат 87 евро на мегаватчас при 69 досега, което е ръст от 26%. Ясни са данните и за Плевен. Там дружеството предлага 11 на сто по-скъпа топла вода. Какви са останалите предложения се очаква да стане ясно от регулатора, който в следващите 3 месеца трябва да ги разгледа и да вземе окончателно решение.

Електроразпределителните дружества също са подали заявките си за цените на тока след 1 юли, но и техните данни засега са скрити и ще станат ясни на по-късен етап.

„Топлофикация София” предлага увеличение в цената на парното от юли

„Всичко е много скъпо. И „Топлофикация”, и ЧЕЗ, и всичко”, казва Силвия Темелска. Тя отива до столичната „Топлофикация”, за да подаде жалба за сметката си, но разбира и за предложеното увеличение на цената. „Това е невъзможно, няма как да стане, лъжат народа”, твърди Силвия.

На парно се отоплява и Петър, който смята, че ще покрива сметките си, ако няма увеличение. „Човек трябва да намери начини и варианти от къде да изкара повече пари”, смята той.

Мотивите на „Топлофикация София” са следните: „Предложеното увеличение отчита значителното нарастване на цените на природния газ след ескалацията на конфликта в Близкия изток, необходимостта от интензивни ремонтни дейности по топлопреносната мрежа и производствените съоръжения”.

Малко след това съобщение омбудсманът изпрати писмо до КЕВР, в което заяви, че подобен ръст ще е непосилен за хиляди домакинства. „Това е абсолютно недопустимо. Все още не е ясно как ще се изчислява сградната инсталация, т.е. ние там все още нямаме формула. Шест от топлофикационните дружества също са публикували своите предложения за цени и те отново варират в такъв диапазон - между 20 и 30%”, казва Велислава Делчева.

Омбудсманът до КЕВР: Недопустимо е ново поскъпване на парното да се прехвърля върху гражданите

Няма основание и конфликтът в Близкия изток да се отразява на цените, смята омбудсманът. „През тези 7 месеца „Топлофикация” всъщност е купувала по-евтин природен газ от това, което е прогнозно заложено”, казва Делчева.

Още преди седмица председателят на регулатора изрази своето притеснение за предстоящите цени. „Аз съм изключително притеснен какво се случва от 1 юли за новите цени на парното в София и за тези на тока. Каргата, които са закупени, са на по-ниски цени и пътуват към съответните държави. В момента, в който свършат, вече се прилагат и по-високите цени”, каза председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

Днес в отговор на запитване на NOVA от КЕВР поясниха, че ще извършат анализ на всяко предложение. „Във връзка с внесените ценови предложения Комисията подчертава, че няма да допусне необосновано увеличение на цените на електроенергията и на топлинната енергия. Както и досега регулаторът ще прилага балансиран и консервативен подход с цел потребителите на услуги да бъдат предпазени от резки ценови скок”, казват от Комисията.

Електроразпределителните дружества също са подали предложенията си за нови цени на тока. Какво е исканото увеличение - предстои да разберем.

Темата коментира в „Интервюто в Новините на NOVA“ и председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев. По думите му заявленията за новите цени не са въпрос на „презастраховане“, а се изготвят по строго определени модели от КЕВР. Той подчерта, че в края на процедурата регулаторът прави корекции.

„Към края на юни КЕВР освен че на практика реже разходи, които се предложат от всяка топлофикация, тогава залага и една прогнозна цена за периода от 1 юли до 30 юни следващата година – на природния газ и на емисиите парникови газове“, каза още той.

Според него все още има значителна несигурност заради международната обстановка.

„Сега сме в началото на април, имаме три месеца дотогава – какво ще се случи с войната в Иран или с нещо друго от геополитическия план, не знаем. И наистина може да иде в различни посоки цената на газа“, коментира Георгиев.

Той допълни, че самите топлофикации също могат да бъдат изненадани от крайните резултати.

„С голяма доза вероятност предполагам, че този резултат, който е излязъл в заявленията, ги е изненадал. За да се намали този резултат, топлофикация трябва да отреже някои от своите разходи, които вече е заложила“, посочи той.

По темата за енергийната ефективност Георгиев беше категоричен, че частичното саниране не дава резултат.