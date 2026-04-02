Институцията на омбудсмана изразява категорично несъгласие с предложеното от „Топлофикация София“ ЕАД рязко поскъпване на цената на топлинната енергия с близо 30%. Това става ясно от позиция, изпратена от пресцентъра на Омбудсмана до медиите.

„Подобен ръст е непосилен за хиляди домакинства, които и в момента са под сериозен финансов натиск“, пише омбудсманът Велислава Делчева до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски.

Делчева подчертава, че в условията на продължаваща нестабилност и напрежение около Близкия изток, което влияе върху цените на енергоносителите, не може автоматично и безкритично всяко поскъпване да се прехвърля върху крайните потребители.

„Недопустимо е в ситуация, в която доходите на хората не нарастват със същите темпове, разходите за базови услуги да скачат рязко и без социален баланс. Енергийната сигурност не може да бъде изградена за сметка на финансовата несигурност на домакинствата“, категорична е Делчева.

Според нея е особено тревожен фактът, че това предложение идва на фона на сериозно обществено недоволство от качеството на предоставяне на услугата, от високите сметки за отопление, липсата на яснота в ценообразуването и оттам в усещането за несправедливост.

„В институцията на омбудсмана продължават да постъпват сигнали от граждани, които трудно покриват разходите си за ток и парно, а всяко ново увеличение ги поставя в риск от задлъжняване и енергийна бедност“, допълва общественият защитник.

Велислава Делчева обръща внимание, че и през настоящия ценови период столичната „Топлофикация“ е спряла да публикува данни какъв е надвзетият или недовзетият приход, който се формира в резултат от прогнозите, заложени в действащите регулирани цени.

Освен това в продължение на 7 от изминалите досега 10 месеца от ценовия период дружеството реално е заплащало по-евтин природен газ от заложения по прогноза в действащата цена на топлинната енергия за потребителите.

Затова омбудсманът настоява КЕВР да установи конкретно, обективно и точно размера на евентуално надвзетия приход на „Топлофикация София“ през ценовия период 2025-2026 г. и да отрази резултата в цените от 1 юли 2026 г.

„От голямо значение е също при определянето на цените на топлинната енергия да се вземе предвид качеството на топлоснабдителните услуги и реалното изпълнение на заявените ремонтни и инвестиционни програми на „Топлофикация София“ ЕАД и на другите дружества от сектор „Топлоснабдяване“, допълва Делчева.

Тя настоява още КЕВР да извърши изключително задълбочен и прозрачен анализ на всички компоненти в предложената цена, да не допуска автоматично одобрение на увеличение, без ясни и публично обосновани аргументи, както и да защити обществения интерес като гарантира, че всяка тежест е справедливо разпределена, а не стоварена изцяло върху гражданите.

„Очаквам КЕВР своевременно да публикува заявленията за нови цени, внесени от всички топлофикационни дружества, като осигури максимална публичност и прозрачност при разглеждането им“, завършва омбудсманът.

