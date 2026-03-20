Омбудсманът Велислава Делчева организира среща в петък заради стотиците жалби за високи сметки за ток. Темата на форума е „Мерки за ефективна защита на потребителите на електроенергия“, съобщават от пресцентъра на омбудсмана.

В дискусията ще участват служебните министри на енергетиката Трайчо Трайков, на икономиката и индустрията Ирина Щонова, председателят на КЕВР Пламен Младеновски, председателят на КЗП Александър Колячев, представителите на електроенергийните дружества, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Федерацията на потребителите в България.

Целта на срещата е да бъдат обсъдени конкретни мерки за гарантиране на прозрачност, справедливост и ефективна защита на правата на потребителите на електроенергия.

По случая омбудсманът вече сезира Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерството на енергетиката с настояване за проверка и предприемане на необходимите действия за защита на гражданите.

