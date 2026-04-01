През 2025 г. 102 138 граждани и представители на организации са потърсили съдействие от омбудсмана на България. 10 256 са подадените жалби и сигнали, 12 418 души са получили подкрепа в приемните, а 63 440 граждани са се обърнали към институцията с колективни подписки. Това става ясно в Годишния доклад на омбудсмана за миналата година, който беше внесен в Народното събрание.

Данните показват още, че през годината са извършени значителен брой проверки, като в 1 678 от тях са отправени препоръки, в 5 503 – становища, в 914 – съвети, а в 758 – е осъществено посредничество.

Анализът на жалбите за 2025 г. отново показва, че най-голям дял заемат нарушенията на правата на потребителите – 26,15%, следвани от социалните права, здравеопазването и образованието – 15,22%. Нарастване се отчита и при сигналите, свързани с основните права и свободи и дейността на Националния превантивен механизъм – 10,68%, както и при жалбите срещу частноправни субекти – 9,09% и тези за лошо административно обслужване – 8,32%.

Стабилен остава делът на жалбите, свързани с правото на собственост и икономическа свобода – 9,17%, докато при правата на хората с увреждания той е 6,38%, а при правата на децата – 4,83%, като и при двете категории отново се наблюдава нарастване. Жалбите, свързани с правото на чиста околна среда, са 3,47%, като останалите категории заемат по-малък дял, включително искания за законодателни промени, сигнали за дискриминация и случаи, свързани със защита на податели на сигнали.

През 2025 г.: 10 000 жалби до омбудсмана – водата и парното са сред топ проблемите на гражданите

Данните очертават ясно нарастващо значение на проблемите, свързани с основните права, административното обслужване и отношенията с частноправни субекти, което изисква устойчиви институционални решения, сочат данните на омбудсмана.

През 2025 г. институцията на омбудсмана е активна по отношение защита правата на потребителите, особено в секторите топлоснабдяване и водоснабдяване, включително по време на водната криза, пише в доклада. Делчева настоява за конкретни мерки, компенсации и по-справедлив модел на ценообразуване. Направени са предложения за отпадане на „такса водомер“ и за защита на гражданите при некачествени услуги.

В областта на финансовите услуги е постигнат конкретен нормативен резултат чрез създаване на възможност за заличаване на кредитната задлъжнялост на граждани от Централния кредитен регистър на БНБ, при обявяване на договорите им за нищожни от съда, дочи доклада.

Сред ключовите инициативи на Велислава Делчева е националната кампания „Пенсиите в евро“, чрез която чрез изнесени приемни в страната са консултирани десетки възрастни хора във връзка с въвеждането на еврото.

Водещ приоритет в дейността на омбудсмана през 2025 г. са правата на децата, пише в доклада. Делчева отново поставя във фокуса на институцията необходимостта от цялостна реформа в детското правосъдие, насочена към извеждане на децата от наказателния модел и прилагане на съвременни социални, възстановителни и превантивни мерки. Акцентира и върху подкрепата за деца в риск, деца в конфликт със закона, както и върху необходимостта от изграждане на интегрирана система от услуги за тях и техните семейства. Отделно от това, стотици ученици от София и страната взеха участие в часовете по гражданско образование, в рамките на които омбудсманът, под формата на дискусии, им разясни правата на децата. Съществен елемент от тази политика е активното партньорство с гражданския сектор. По инициатива на омбудсмана Велислава Делчева през 2025 г. е създаден Граждански консултативен съвет с участието на експерти от неправителствени организации, който работи по приоритетни теми, включително реформата в детското правосъдие. Чрез този формат институцията засилва диалога с професионалната общност и включва експертния потенциал на неправителствения сектор в разработването на конкретни законодателни решения.

Годишният доклад за 2025 г. очертава както конкретните резултати от дейността на институцията, така и необходимостта от последователни и дългосрочни политики за ефективна защита на правата на гражданите.

Редактор: Цветина Петрова