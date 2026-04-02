„Топлофикация София” ЕАД предлага цената на топлинната енергия в столицата да се увеличи с 29% от 1 юли. В официално заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) дружеството е заложило нова цена от 89,63 €/MWh. Искането е мотивирано със значителното нарастване на разходите за природен газ вследствие на конфликта в Близкия изток и необходимостта от интензивни ремонти по топлопреносната мрежа.

На 31 март „Топлофикация София” ЕАД внесе в КЕВР заявление за утвърждаване на цена на топлинната енергия и на преференциална цена и премия за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство, в сила от 01 юли.

Предложеното увеличение отчита значителното нарастване на цените на природния газ след ескалацията на конфликта в Близкия изток, необходимостта от интензивни ремонтни дейности по топлопреносната мрежа и производствените съоръжения през следващия регулаторен период, както и общото покачване на цените на суровините и материалите. В подаденото заявление „Топлофикация София” е заложило реалистични и технически обосновани стойности за обемите на продажбите и технологичните разходи по преноса, съобразени с отчетените резултати през 2025 г.

Kъм настоящия момент пазарът на природен газ се характеризира с висока волатилност и значителна несигурност по отношение на бъдещата ценова динамика. Неяснотата относно продължителността на военните действия в Близкия изток и нарушените маршрути за доставка на енергоносители оказват пряко влияние върху основните ценообразуващи фактори, поради което към момента е изключително трудно формирането на устойчива и надеждна ценова прогноза за следващия регулаторен период.

При тези обстоятелства, дружеството е изготвило заявлението си въз основа на наличната към момента актуална пазарна информация, като в периода до утвърждаване на цените биха могли да настъпят съществени промени в ценообразуващите елементи, които Регулаторът следва да отчете в ценовото си решение.

Със своето ценово заявление, „Топлофикация София” ЕАД търси баланс между необходимостта от осигуряване на технологична и финансова стабилност за осъществяване на лицензионната дейност, от една страна, и интересите на клиентите, социалната поносимост на услугата и конкурентоспособността на цената на топлинната енергия, от друга.

Окончателното решение за цената на топлинната енергия, в сила от 1 юли 2026 г., ще бъде взето от КЕВР след провеждане на регулаторен преглед и анализ на актуалните ценообразуващи елементи за дружествата от сектор „Топлоенергетика”.

