Доналд Тръмп заплаши, че ще изтегли Съединените щати от НАТО заради отказа на европейските страни членки на Алианса да подкрепят Вашингтон в съвместните действия на САЩ и Израел срещу Иран. Експерти обаче посочват, че не е ясно дали американският президент може с еднолично решение да излезе от 77-годишната трансатлантическа коалиция. Той често взима решения без одобрението на Конгреса, а някои от тях са блокирани от съдилищата в САЩ, посочва "Ройтерс".

Какво казва Конституцията на САЩ

Конституцията посочва, че президентът има правомощието да сключва договори след съвет и съгласие от страна на Сената. Необходима е подкрепа от 2/3 от 100-членния Сенат. Въпреки това, Конституцията не урежда въпроса за оттегляне от договори.

Какво казва договорът с НАТО

НАТО включва европейски държави, САЩ и Канада. Организацията е създадена през 1949 г. с цел да противостои на риска от съветска атака. Оттогава е основата на западната сигурност. Член 13 на Северноатлантическия договор от 1949 г. гласи, че всяка страна може да се оттегли, като уведоми правителството на Съединените щати една година предварително, което след това информира другите правителства за „уведомлението за денонсиране“. До момента нито един член на НАТО никога не е прекратявал членството си.

Какво казва законът на САЩ

През 2023 г. Конгресът прие, а тогавашният президент Джо Байдън подписа закон, забраняващ на всеки президент на САЩ да суспендира, прекратява, денонсира или изтегля Съединените щати от договора, който създава НАТО, освен ако изтеглянето не е одобрено с 2/3 мнозинство в Сената. Законът е внесен като поправка към Националния закон за отбраната за 2024 г. (NDAA). Това е голям ежегоден законопроект, уреждащ политиката на Пентагона. Тя беше внесена от демократът сенатор Тим Кейн от Вирджиния и тогава републиканецът сенатор Марко Рубио от Флорида.

Рубио, който сега е едновременно държавен секретар и съветник по националната сигурност на Тръмп, заяви, че Вашингтон ще трябва да преразгледа отношенията си с НАТО след войната в Иран, започнала на 28 февруари със въздушни удари на САЩ и Израел.

Поправката на NDAA също гласи, че никакви средства на САЩ не могат да се изразходват за изтегляне от НАТО.

Какво каза Тръмп

Американският държавен глава има критична позиция към НАТО от години. През 2020 г., по време на първия му мандат, юридическият съвет на Министерството на правосъдието издаде становище, че президентът, а не Конгресът има изключителното правомощие да се оттегля от договори. Доклад на Конгресната служба за изследвания от февруари 2026 г. посочва, че ако въпросът стигне до съд, изпълнителната власт може да се позове на това становище и да твърди, че поправката на NDAA е неконституционна.

В сряда Тръмп заяви, че ще обяви в обръщение към нацията, че „абсолютно“ обмисля изтегляне от Алианса, като говори и за „отвращението ни към НАТО“. Коментарите на Тръмп дойдоха, само часове след като министърът на отбраната Пийт Хегсет отказа да потвърди ангажимента на САЩ към колективната отбрана на НАТО.

Експерти отбелязаха, че липсата на ангажимент, а не закон, е ключовият момент. „Ако президентът и армията не са ангажирани към НАТО и европейската сигурност, тогава не мисля, че Конгресът може наистина да направи много, за да ги спре“, каза Макс Бергман, бивш служител на Държавния департамент и сега директор на Програмата за Европа, Русия и Евразия в Центъра за стратегически и международни изследвания.

Какво следва

Съгласно международното право, държавният глава на дадена нация обикновено има правомощието да се оттегли от договор, ако документът позволява оттегляне и нацията се придържа към процеса на оттегляне.

Американското законодателство е по-неясно, въпреки че президентите са се оттеглили от няколко договора без одобрението на Конгреса, включително оттеглянето на Тръмп през 2020 г. от договора Open Skies с 35 държави, позволяващ невъоръжени наблюдателни полети над страните членки.

Ако въпросът стигне до съда, оспорването на решението на Тръмп ще се сблъска със сериозни препятствия. Те включват установяване на това кой има право да оспори оттеглянето. Върховният съд на САЩ, чието консервативно мнозинство често се произнася в полза на Тръмп, никога не е разглеждал дело за оттегляне от договор по същество.

Редактор: Цветина Петрова