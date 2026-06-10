Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска днес провежда среща с държавния глава Илияна Йотова в София. Силяновска идва у нас заедно с македонския външен министър Тимчо Муцунски, с когото участва в срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

По думите на Силяновска в рамките на събитието се очаква „да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешими проблеми”. А предстоящия си разговор с Йотова тя определи като „естествено продължение” на този в Ереван през май по време на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, където имали „приятен женски разговор”.

Тя днес отговори на въпросите на медиите дали и кога българите ще бъда т вписани в Конституцията на страната, като заяви, че промените не зависят от президента. „В нашата Конституция има член 48 и изменение 8. То обхваща всички общности и нашия термин за малцинства. Всяко малцинство или всяка общност може да има начално и средно образование на майчин език, може да създава политически партии, основани на етническа принадлежност. Нека цитирам вашата Конституция, която казва, че в България всички граждани са равни и едно от основанията е и националната идентичност. А също така според Конституция ви политическите партии, основани на етническа принадлежност и религия, са забранени”, подчерта президентът на РСМ.

Президентът на Гордана Силяновска призова за възстановяване на духа на регионалното сътрудничество по време на Срещата на върха на държавните и правителствените ръководители от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), която се проведе в София.

В публикация във Facebook след форума държавният глава подчерта, че в условията на дълбоки геополитически промени и нарастващи предизвикателства в сферата на сигурността, икономиката и социалния живот, доверието, сплотеността и диалогът между държавите са ключови предпоставки за устойчив мир, стабилност и развитие. Силяновска е акцентирала върху необходимостта от връщане към принципите, върху които преди три десетилетия е бил изграден процесът на регионално сътрудничество.

Позовавайки се на думите на българския писател Георги Господинов, че „когато вратите на бъдещето се затварят, миналото се превръща в единствена родина“, президентът на Северна Македония е предупредила за необходимостта от „дебалканизация чрез европеизация“.

По думите ѝ успехът на всяка държава трябва да бъде възприеман като успех на целия регион. Тя подчертава, че страните от Югоизточна Европа следва да се конкурират чрез знания, иновации, култура и икономическо развитие, а не чрез блокади и разделения.

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Северна Македония е „заложник на некоректна и непринципна блокада“ по пътя си към Европейския съюз. Това заяви външният министър Тимчо Муцунски по време на посещението си в София.

Муцунски подчерта, че Скопие иска да обясни на българските си партньори, че от сегашната ситуация губят и двете държави - както политически и икономически, така и техните граждани. „Най-лесният начин да продължим напред и да решаваме двустранните въпроси е България да отвори вратите и да позволи започването на преговорите. Въпросите, свързани с историята, идентичността и езика, не са тема, по която това правителство е готово да преговаря“, заяви той.

Според него между двете страни съществува високо ниво на недоверие, породено от негативни нагласи и спорове от миналото, но Скопие иска да работи за по-позитивна атмосфера. „Вместо да се фокусираме върху историята, идентичността и езика, които са вътрешни въпроси на една държава, трябва да се концентрираме върху общото ни бъдеще в Европейския съюз“, каза Муцунски.

Той подчерта, че разширяването на ЕС вече не е просто технически процес, а стратегическа инвестиция в сигурността, стабилността и конкурентоспособността на Европа. По думите му Северна Македония е примерна държава в региона, която изпълнява европейските реформи и е напълно съобразена с общата външна и отбранителна политика на ЕС.