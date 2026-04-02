Съдът остави в ареста Слави Илиев с прякор Тарантулата от Благоевград, който беше задържан да шофира на магистрала „Струма” с 5.95 промила алкохол в кръвта .

От полицията обясниха, че след като е причинил лека катастрофа , шофьорът продължил със спукана гума още около 5 километра, преди да бъде спрян.

Мъжът е шофирал по „Струма поне 30 километра, предполагат от полицията. Той е тръгнал от Благоевград вероятно за Перник, но в района на Дупница опитал да изпревари друга кола и при маневрата я ударил в задната част. Въпреки това продължил напред. Група работници пътуващи по магистралата обаче забелязали криволичещия автомобил и успели да го спрат в аварийната лента. Докато мъжът повтарял нечленоразделно, че трябва да смени спуканата гума, пристигнал полицейски патрул.

Даниел Тонев, началник на Група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“, коментира: „Мъжът е бил във видимо нетрезво състояние и абсолютно неадекватен. Трудно е било да се разговаря с него. Тестван е за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 5.95 промила алкохол, което е абсолютен рекорд”.

Полевият тест за наркотици също била положителен – за кокаин.



Албена Разсолкова от Районната прокуратура Кюстендил обясни: „Категорично е отказал е кръвна проба, като се е оправдал, че го е страх от игли”. И допълни, че мъжът се е съгласил с показанията.

Твърде вероятно е задържаният въобще да не е разбрал, че е причинил катастрофа и да не е усетил, че се движи със спукана гума.



„Явно към момента въобще не е знаел какво се случва, защото, по думите на колегите, е бил абсолютно неадекватен”, каза още Тонев.



В следобедните часове мъжът се изправи пред съда в Дупница, за да чуе от магистратите, че остава за постоянно в ареста. Наложената мярка за неотклонение е „задържане под стража”. Анета Стоева от Районната прокуратура-Дупница коментира, че искането на обвинението е било уважено.

Мъжът е с богато досие в МВР. Четири пъти му е отнемана книжката - за алкохол. От полицията категорично отричат възможността дрегерът грешно да е отчел количеството алкохол. Тонев подчерта, че тези устройства преминават през периодични прегледи, а конкретният е бил в добро техническо състояние.