39-годишният мъж, задържан след шофиране с почти 6 промила алкохол в кръвта, е дал положителна проба и за кокаин. Той беше хванат на автомагистрала „Струма“, движейки се в посока София. По информация на полицията при рискова маневра за изпреварване мъжът предизвикал лека катастрофа, удряйки автомобил отзад, но вместо да спре, натиснал газта и избягал от мястото, въпреки че колата му била със спукана гума. След подаден сигнал униформените бързо го локализирали и спрели на 46-ия километър от магистралата.

"Водачът е бил във видимо нетрезво състояние, и абсолютно неадекватен. Трудно е било да се разговаря с него", обясни Даниел Тонев, началник на Група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“.

Водачът е задържан в районното управление в Дупница за 72 часа, а срещу него вече се води досъдебно производство, каза в ефира на „Здравей, България” районният прокурор на Кюстендил Албена Разсолкова. Предстои Районната прокуратура да внесе в Районен съд - Дупница искане за най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Задържаният с 4,23 промила: Пил водка от обяд и излязъл да се поразходи с колата

"След спирането му от органите на реда, същият е изпробван за алкохол. Отчетена е рекордната стойност от 5,95 промила алкохол в издишания въздух. Положителен се оказал и тестът за дрога. Водачът отказал категорично да даде кръв за анализ, под претекст, че го е страх от игли. Не е обяснил откъде е тръгнал. Предполагаме, че е пътувал от Благоевград, където живее. Изразил е съжаление", разказа още Разсолкова.

Задържаха мъж, седнал зад волана с 4,19 промила алкохол

Задържаният има множество нарушения на Закона за движение по пътищата - общо 21, от които 12 акта и 9 фиша. Според свидетелството му за съдимост е осъждан веднъж, но е реабилитиран и наказанието не е свързано с управление на МПС. Това е първото наказателно производство срещу него за управление след употреба на алкохол и наркотици, обясни прокурорът.

От МВР категорично отричат възможността дрегерът грешно да е отчел количеството алкохол. "Устройството има своите периодични прегледи. То е било в абсолютно добро техническо състояние", обясни Даниел Тонев.

