Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 52-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол, съобщиха от прокуратурата.

На 22 септември около 13.00 часа обвиняемият шофирал лек автомобил в село Клисура след употреба на алкохол в кръвта. Дрегерът му отчел 4,19 промила.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление. В хода на разследването до момента е установено, че мъжът е осъждан два пъти за престъпления против транспорта, като едното отново е за шофиране след употреба на алкохол в много голямо количество.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Редактор: Дарина Методиева