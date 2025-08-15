Районната прокуратура в Благоевград привлече в качеството на обвиняем водач за причиняване на телесни повреди на полицаи и шофиране след употреба на алкохол в Банско.

Малко след полунощ на 14 август лек автомобил бил спрян за проверка. Водачът му блъснал автоконтрольора с превозното средство, за да го принуди да не я извършва. Непосредствено след това той ударил с вратата на колата и с ритник полицай от „Охранителна полиция“.

Органите на реда успели да задържат нарушителя. При проверка с техническо средство е констатирано наличие на 1,76 промила алкохол в издишания от него въздух.

В хода на разследването е установено, че задържаният е гражданин на Украйна. Понастоящем е арестуван за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Редактор: Цветина Петкова