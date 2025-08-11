Заловиха 16-годишен неправоспособен шофьор след гонка в Пловдив, съобщи кореспондентът на БТА в града под тепетата Ирина Шопова.

Около 4 часа в понеделник, при обход на територията на район „Източен“, автопатрул на Шесто районно управление подал звуков и светлинен сигнал за спиране на лек автомоби. Тъй като не се подчинил на разпореждането им, водачът бил последван от униформените, а в заградителните действия се включил още един екип на районното управление. На една от улиците колата била засечена, след като се ударила в три паркирани автомобила и бордюр.

Освен неправоспособен, тийнейджърът бил и под въздействие на алкохол. Тестът с дрегер отчел стойност под 1,2 промила. Непълнолетният отказал да даде кръв за химически анализ. С полицейска заповед той е задържан за срок до 24 часа.

Редактор: Калина Петкова