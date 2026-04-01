Задържаха 39-годишен шофьор, шофирал автомобила си по магистрала "Срума" в нетрезво състояние. Проверка с дрегер показала, че мъжът е седнал зад волана с 5,95 промила алкохол.

Колата се движела в посока София. При изпреварване на лек автомобил шофьорът причинил лека катастрофа, след което е избягал, съобщават от полицията в Кюстендил.

Потърпевшите са подали сигнал за произшесвтието и малко по-късно - при км 46 на автомагистралата, мъжът е бил спрян. След направения тест за употреба на алкохол е задържан в ареста на Районното управление в Дупница.

Справка показала, че от 2004 г. до момента водачът е санкциониран 21 пъти за пътни нарушения. Книжката му е отнемана три пъти - за 2 месеца, за 12 месеца и за две години. Последната му санкция е от 2021 г., съобщава кореспондентът на БТА в Кюстендил Елица Иванова.

