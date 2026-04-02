Световната банка одобри финансиране в размер на 2 милиарда долара за проекта „Северен железопътен преход на Истанбул“ – нова жп линия през Босфора. Според институцията това ще засили товарните и пътническите връзки между Европа и Азия.

Проектът предвижда изграждането на 127-километрова електрифицирана железопътна линия, която ще използва подготвения за железопътен транспорт мост „Явуз Султан Селим“ в северната част на Истанбул. Така ще бъде създаден нов сухопътен железопътен маршрут, заобикалящ централната част на града. От Световната банка уточняват, че заемът е част от по-широк пакет за финансиране на стойност 6,75 милиарда долара, осигуряван от шест многостранни банки за развитие.

Силен дъжд отмени полети от и до Истанбул

Турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу заяви през февруари, че след завършването си линията ще може да обслужва 33 милиона пътници и 30 милиона тона товари годишно.

Инициативата цели да облекчи съществуващото „тясно място“ в железопътния трафик при Босфора, където превозът на товари в момента зависи основно от тунела „Мармарай“. Той е изграден предимно за пътнически влакове и позволява ограничено преминаване на товарни композиции през нощта. Според проектните документи на Световната банка това ограничение е принудило много превозвачи да използват камиони за транспортиране на стоки през пролива, което увеличава разходите и задръстванията.

Новата линия ще свърже летище Истанбул и летище „Сабиха Гьокчен“ помежду им и с националната железопътна мрежа. И същевременно ще увеличи капацитета за железопътен товарен транспорт през Босфора от около 3 милиона тона годишно до 50 милиона тона. Очаква се проектът да подкрепи и ролята на Турция в търговските коридори, свързващи Европейския съюз, Централна Азия и Ирак.

