Надпис с червен спрей, гласящ „Не е нашият крал“, беше изписан и своевременно заличен часове преди посещението на крал Чарлз Трети в катедралата „Сейнт Асаф“ в Северен Уелс.

Графитът е бил създаден върху стена близо до катедралата, където по-късно днес кралят и кралица Камила ще присъстват на традиционната кралска служба за Велики четвъртък. Работници със светлоотразителни жилетки са започнали да покриват надписа още рано сутринта, часове преди пристигането на кралската двойка.

Това е едва вторият път в историята, когато церемонията за Велики четвъртък се провежда в Уелс, и първият от 1982 г. насам.

‘Not our King’ graffiti sprayed on cathedral in Wales ahead of Charles visit pic.twitter.com/epkyd6psI4 — PA Media (@PA) April 2, 2026

По време на службата крал Чарлз ще раздаде традиционните великденски дарове на 77 мъже и 77 жени от Уелс и други части на Великобритания. Те са избрани заради своята християнска дейност и подкрепата, която оказват на местните общности.

Всеки от отличените ще получи две специални портмонета. В бялото ще има сребърни монети на обща стойност 77 пенса - число, което символизира възрастта на краля. В червеното ще бъдат поставени възпоменателна монета от 5 британски лири по случай 100 години от рождението на покойната кралица Елизабет Втора и монета от 50 пенса, посветена на 50-ата годишнина на благотворителната организация The King’s Trust.

Традицията на кралската служба за Велики четвъртък датира от 1210 г., когато е проведена за първи път от крал Джон. Тя се свързва с възпоменанието на Тайната вечеря и с раздаването на милостиня. Тазгодишната церемония в Уелс ще бъде съпроводена и от специално написана музика на уелски композитори и изпълнители.

Редактор: Цветина Петкова