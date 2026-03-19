Британският Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в двореца Уиндзор. Това е първото държавно посещение на нигерийски лидер във Великобритания от 37 години насам.

Визитата продължава два дни. Тя цели да засили отношенията между Обединеното кралство и Нигерия, особено при рекорден търговски обмен.

Програмата включваше пълна церемония по посрещане с кралски салют, шествие с каляски и официален държавен банкет.

