Това е първото държавно посещение на нигерийски лидер във Великобритания от 37 години насам
Британският Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в двореца Уиндзор. Това е първото държавно посещение на нигерийски лидер във Великобритания от 37 години насам.
Визитата продължава два дни. Тя цели да засили отношенията между Обединеното кралство и Нигерия, особено при рекорден търговски обмен.
Програмата включваше пълна церемония по посрещане с кралски салют, шествие с каляски и официален държавен банкет.
