Речта на Доналд Тръмп към нацията беше словесна салата. Хората очакваха да представи график на действията си, но той каза все неща, които сме чували. Това обръщение трябваше да внесе успокоение сред американците, но имаше обратен ефект. Това каза арабистът проф. Владимир Чуков в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Проучванията сочат, че одобрението на речта на американския държавен глава е около 15%, а неодобрението - около 50, допълни експертът. Той подчерта, че някои са възприели думите на президента като заплаха за използване на ядрено оръжие, но всъщност става дума за предефиниране на целите. По негови думи преди целите на Тръмп в Близкия изток са били чисто военни, а сега са военно-икономически.

Тръмп в обръщение към нацията: Целите на войната в Иран са почти постигнати

Чуков беше категоричен, че ракетният потенциал на Иран е бил подценен, а това трябва да е работа на разузнаването на САЩ.

Може ли наистина Тръмп да изтегли САЩ от НАТО

Арабистът заяви, че Ормузкият проток скоро няма да бъде отворен. Той изрази съмнение, че САЩ ще предприемат сухопътна операция в Иран.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова