Задържаха 30-годишен мъж и 40-годишна жена за разпространение на високорискови наркотици при операция на територията на София. Двамата били спрени за проверка на паркинг на бул. „Никола Мушанов“ след покупко-продажба на дрога. Арестуван е и купувачът.

При процесуално-следствени действия в жилището на жената в кв. „Факултета“ са намерени и иззети плик с вещество на бучки и прах и две опаковки с бяло прахообразно вещество и електронна везна. При обиск в жилището на мъжа в кв. „Татарли“ служителите на реда иззели откритите 6 опаковки с бял прах. И тримата задържани са известни на полицията за наркотици.

Заловиха големи количества наркотици в София, има задържани (СНИМКИ)

Часове по-рано служители на Шесто РУ задържали 35-годишен мъж за притежание на наркотични вещества. В хода на извършена проверка на управлявани от него лек автомобил и в жилището му полицаите намерили и иззели 23 пликчета с кокаин и сумата от 6 000 евро. Мъжът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.

