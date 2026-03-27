Задържаха голямо количество наркотици в София, съобщиха източници на NOVA. Акцията е проведена от ГДБОП и ДАНС в четвъртък след получена информация, че на адрес на територията на София се съхраняват наркотични вещества. Акцията е продължила цяла нощ.

Иззети са над 10 кг кокаин, близо 180 кг марихуана, около 49 кг амфетамин, 2.5 кг екстази, близо 1 кг хероин и почти 1 кг метамфетамин по време на съвместната операция на двете силови институции. Наркотиците са открити на различни локации, където действала разкритата престъпна група. На друг адрес, свързан със същата група, са открити боен пистолет, боеприпаси и вакуум машина.

Задържани за срок от 24 часа са две лица - на 29 години и на 37 години. И двете лица са известни на органите, съобщи на брифинг Емил Борисов, заместник-директор на ГДБОП. Наркотиците са складирани в гаражна клетка и апартамент.

По думите на разследващите става дума за организирана престъпна дейност. Допълнително ще бъде разследвано от колко човека се състои групата. Събрани са и други доказателства, които ще бъдат изследвани, за да докажат съпричастността на двете задържани лица към престъпната дейност.

Съвместната операция на служители на ГД ”Борба с организираната престъпност” и ДАНС е проведена под наблюдението на Софийска градска прокуратура. Операцията е по линия на разпространение и вътрешен трафик на наркотични вещества.

"Противодействието на трафика на наркотици никога не може да бъде успешно, когато само една служба работи срещу него. От ключово значение е координацията между службите и всички действия да стават под наблюдението на съответната прокуратура", заяви зам.-директорът на ГДБОП.