Има срутени сгради
Земетресение с магнитуд 7,4 беше регистрирано рано в четвъртък сутринта край индонезийския остров Тернате в северната част на Молукско море, съобщава "Би Би Си".
70-годишна жена в Северно Сулавеси е загинала, след като била затрупана от отломки от сграда. Друг човек е счупил крака си при скачане през прозорец.
Watch- One person was killed on Thursday after a powerful 7.4 magnitude earthquake struck off the coast of Indonesia.— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) April 2, 2026
The tremors were felt strongly in and around Manado, North Sulawesi.
The earthquake, centered in the Molucca Sea at a depth of 35 kilometers (22 miles), was… pic.twitter.com/dF5p2pWznT
Земетресението е станало в 06:48 ч. местно време в акваторията на морето. Епицентърът е бил на дълбочина 10 км, на около 120 км от Тернате. Там живеят над 205 000 души.
❗️⚠️🇮🇩 - Dramatic footage captures the moment a powerful preliminary 7.8-magnitude earthquake struck the Northern Molucca Sea off Indonesia.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 2, 2026
The quake was filmed from the port of Weda in Central Halmahera, North Maluku province, as strong shaking rattled the area on the evening… pic.twitter.com/jEt9Ubnv7d
След труса беше издадено предупреждение за риск от цунами в радиус до 1000 км от епицентъра. Потенциално засегнати могат да бъдат крайбрежията на Индонезия, Филипините и Малайзия.
След основното земетресение са били регистрирани поне два вторични труса с магнитуд 5,5 и 5,2, а властите предупредиха, че е възможно да последват още.
Около час след първия трус националната геоложка агенция съобщи за „сериозни щети по сгради и пострадали", без да даде повече подробности. Земетресението е причинило хаотични панически евакуации в местни болници и жилищни сгради.
