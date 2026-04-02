Има срутени сгради

Земетресение с магнитуд 7,4 беше регистрирано рано в четвъртък сутринта край индонезийския остров Тернате в северната част на Молукско море, съобщава "Би Би Си".

70-годишна жена в Северно Сулавеси е загинала, след като била затрупана от отломки от сграда. Друг човек е счупил крака си при скачане през прозорец.

Земетресението е станало в 06:48 ч. местно време в акваторията на морето. Епицентърът е бил на дълбочина 10 км, на около 120 км от Тернате. Там живеят над 205 000 души.

След труса беше издадено предупреждение за риск от цунами в радиус до 1000 км от епицентъра. Потенциално засегнати могат да бъдат крайбрежията на Индонезия, Филипините и Малайзия.

След основното земетресение са били регистрирани поне два вторични труса с магнитуд 5,5 и 5,2, а властите предупредиха, че е възможно да последват още.

Около час след първия трус националната геоложка агенция съобщи за „сериозни щети по сгради и пострадали“, без да даде повече подробности. Земетресението е причинило хаотични панически евакуации в местни болници и жилищни сгради.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: "БиБиСи"

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking