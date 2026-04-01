Рапърката Меган Дъ Стелиън бе откарана в болница по време на изпълнението си в „Мулен Руж! Мюзикълът” (Moulin Rouge! The Musical) в Ню Йорк във вторник вечерта, потвърди неин представител, цитиран от „Би Би Си”.

Снимка: gettyimages

„Меган започна да се чувства много зле и беше транспортирана до местна болница, където симптомите се изследват”, каза говорител пред американски медии.

Фотограф обвини Меган дъ Стелиън, че го е малтретирала и му е плащала малко

Музикантката, на 31 години, се превъплъщава в Зидлер – ексцентричния водещ на кабарето, с което прави дългоочаквания си дебют на Бродуей.

Снимка: gettyimages

Меган Дъ Стелиън, чието истинско име е Меган Пит, трябва да играе Зидлер до 17 май, се посочва на сайта на мюзикъла „Мулен Руж”. Тя е най-известна с хитове като Savage, WAP и Body.

През 2021 година Меган Дъ Стелиън печели три награди „Грами” – за най-добра рап песен, най-добър нов изпълнител и най-добро рап изпълнение. Следващата година тя е номинирана за албум на годината.

Снимка: gettyimages

Редактор: Мария Барабашка